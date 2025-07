Na zona de rebaixamento, Juventude demite o técnico Claudio Tencati

O mercado da bola de treinadores na Série A segue agitado. Nesta terça-feira (29), a diretoria do Juventude confirmou a saída do técnico Claudio Tencati. A permanência do time na zona de rebaixamento e a derrota sofrida por 3 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova, pesaram na decisão.

A diretoria tomou a decisão na própria terça e agiu rapidamente. No entanto, ainda no domingo, após a derrota em Salvador, o presidente Fábio Pizzamiglio já havia admitido a possibilidade de demitir o treinador — o que se concretizou 48 horas depois.

“Não se vê evolução, ou se vê pouca evolução do que a gente esperava. A gente não está conseguindo fazer a entrega que sempre fez nos últimos anos”, declarou o presidente do Juventude.

Tencati estreou no comando da equipe no dia 18 de maio, no empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Alfredo Jaconi. Depois disso, o time perdeu para Bragantino, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo e Bahia. A única vitória do treinador foi contra o lanterna Sport.

Atualmente, o Juventude ocupa a 19ª colocação, com 11 pontos — quatro a menos que o primeiro time fora do Z4.

Números de Claudio Tencati no Juventude:

7 jogos

5 derrotas

1 empate

1 vitória

19% de aproveitamento

Nota oficial do Juventude:

“O Esporte Clube Juventude comunica o desligamento do técnico Claudio Tencati do comando da equipe principal. Também deixam o clube os auxiliares Aléssio Antunes e Lucas Leme.

Tencati assumiu o time em maio de 2025, para a disputa da Série A. Durante sua passagem, demonstrou grande dedicação e total comprometimento com os objetivos do clube.

O Esporte Clube Juventude agradece ao treinador e à comissão técnica por toda a entrega e seriedade no desempenho de suas funções. O clube deseja sucesso na sequência de suas carreiras”.

