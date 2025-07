Mano deve manter promessa como titular, mesmo com volta de Cristaldo ao Grêmio

O técnico Mano Menezes contará com o retorno do meio-campista Cristaldo entre os relacionados do Grêmio para o duelo com o Fortaleza. Mesmo assim, o treinador não deve fazer mudança entre os titulares. Afinal, a expectativa é de que a preferência seja por seguir com o jovem Riquelme na equipe inicial pelo terceiro jogo consecutivo.

Cristaldo retoma as condições físicas depois de se recuperar de desgaste muscular, que o fez ser ausência nos dois últimos compromissos do Imortal. Com isso, o mais provável é que o camisa 10 fique como opção no banco.

O Tricolor gaúcho anunciou a venda do lateral-direito Igor Serrote ao futebol saudita, na última segunda-feira (28). Deste modo, o jovem defensor não atua mais pelo Grêmio. Por sinal, como ainda João Lucas e João Pedro seguem machucados, a solução para o treinador deve ser voltar a improvisar o zagueiro Gustavo Martins na posição.

Neste cenário, deve haver mudança também na dupla de zaga, a qual provavelmente será composta por Kannemann e Wagner Leonardo, dois canhotos. Villasanti revela incômodo no púbis, até foi incluído entre os relacionados, mas continua como dúvida. Portanto, há disputa pela vaga no time titular com Alex Santana. No setor ofensivo, Pavón deve voltar a ser alternativa no banco de reservas. O favorito a assumir a vaga na ponta direita é o jovem Alysson.

Assim, o provável time titular é: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Alex Santana) e Riquelme; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.

Grêmio encara confronto direto

O duelo contra o Fortaleza nesta terça-feira (29) torna-se representativo para o Tricolor gaúcho, pois simboliza um confronto decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O embate evidencia uma disputa direta na luta contra o rebaixamento.

O resultado também pode se tornar um divisor de águas para o técnico Mano Menezes. Afinal, com a fase negativa, o trabalho do comandante passou a receber pressão da torcida. O Imortal e o Fortaleza medem forças, nesta terça-feira (29), em partida atrasada pela 14ª rodada do Brasileirão, às 20h30, na Arena.

RELACIONADOS! ???????????? Confira os atletas à disposição para o duelo desta noite pelo #Brasileirão2025. VAMOS JUNTOS, PELA VITÓRIA! ???? Garante teu ingresso: https://t.co/ZennIsMrDt#GRExFOR pic.twitter.com/WG3me72IcF — Grêmio FBPA (@Gremio) July 29, 2025

