Parou tudo! Yuri Alberto chama atenção com Lamborghini roxa no interior de SP; veja

Yuri Alberto chama atenção com Lamborghini no interior de SP - (crédito: Reprodução )

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, parou São José dos Campos, no interior de São Paulo, durante a comemoração do aniversário de 258 anos da cidade. O jogador usou sua Lamborghini roxa para desfilar entre os moradores no último domingo (27).

Assim, o jogador apareceu na rua Manoel Borba Gato, na região central da cidade, no período da tarde. No local, os moradores estavam acompanhando a apresentação da Esquadrilha da Fumaça.

O atacante do Corinthians, portanto, passou pela avenida com o seu carro de luxo e surpreendeu quem acompanhava o evento. Ele dirigia com as janelas abertas e cumprimentava os moradores, que por sua vez aproveitavam para registrar o momento.

Yuri Alberto agitou o aniversário de São José dos Campos com sua Lamborghini roxa ???? ???? Reprodução pic.twitter.com/njHJIwy6Mc — Meu Timão (@MeuTimao) July 28, 2025

Yuri Alberto pilotava uma Lamborghini Huracán Tecnica LP640-2 2024. O modelo adquirido pelo jogador ainda se destaca pela cor exclusiva: Viola Pasifae, um roxo vibrante. Avaliado em R$ 4,4 milhões, de acordo com a tabela Fipe, o veículo se impõe entre os mais caros já vistos entre jogadores do futebol brasileiro.

Vale ressaltar, portanto, que o atacante é natural de São José dos Campos e ainda mora na cidade. Aliás, ele já foi visto em outros locais do município com a Lamborghini.

Motorização, interior e detalhes técnicos

Lançada na Itália, em 2022, a Lamborghini Huracán Tecnica representa uma fusão entre o visual agressivo da versão Evo e o desempenho da versão STO. Seu motor é um V10 5.2 aspirado. Já a injeção se mostra capaz de entregar 640 cavalos de potência a 8.000 rpm e torque de 57,6 kgfm a 6.500 rpm. O câmbio automatizado de sete marchas contribui para o desempenho impressionante: o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,2 segundos e atinge velocidade máxima de 325 km/h.

Seu interior mantém o padrão sofisticado e esportivo. O acabamento em fibra de carbono está presente em praticamente todos os detalhes visíveis: portas, painel e bancos. Já os assentos possuem formato de concha, revestidos em couro e suede — material utilizado no volante.

O painel de instrumentos é composto por uma tela digital configurável de 12,3 polegadas, que exibe desde o conta-giros até o GPS. Já a central multimídia, localizada no console central, mede 8,4 polegadas e comanda recursos como o sistema de climatização e som Bang & Olufsen.. Um detalhe curioso e bastante característico da marca está nos botões com capinhas do tipo “avião”, que se levantam antes do acionamento, conferindo ao interior um toque ainda mais exclusivo.

Por fim, a Lamborghini Huracán Tecnica que Yuri Alberto ostenta atualmente é fruto de uma produção limitada, encerrada em meados de 2024, quando a marca italiana passou a direcionar seus esforços para veículos com motorização híbrida. Portanto, trata-se de um modelo simbólico e colecionável.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.