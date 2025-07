Gyökeres derruba site do Arsenal com vendas de camisas após sua chegada

O torcedor do Arsenal esperou por um camisa “9” e, agora que o clube atendeu ao pedido, não consegue esconder a empolgação com a chegada do sueco Gyökeres. O atacante, anunciado no último sábado, quebrou o recorde de camisas vendidas para um novo reforço na história do clube.

Embora o setor de marketing e vendas do Arsenal ainda não tenha divulgado os números exatos, a informação já circula em diversos veículos da imprensa inglesa e europeia. Além disso, nas lojas oficiais dos Gunners, os torcedores aproveitaram uma ação promocional que ofereceu gratuitamente a impressão do nome de Gyökeres nas camisas, além do número 14, caso não escolhessem outro. Normalmente, esse serviço custa cerca de 16 libras, equivalendo a R$ 119,50 na cotação atual.

Inicialmente, Gyökeres demonstrou preferência pela camisa 9. No entanto, como Gabriel Jesus já utiliza o número, o sueco optou pela camisa 14, eternizada por Thierry Henry, um dos maiores ídolos do Arsenal. Desde então, ele já treina com os novos companheiros e participou da pré-temporada, inclusive entrando em campo na vitória em amistoso contra o Newcastle.

Por fim, vale destacar que o atacante chega ao Arsenal após se destacar nas últimas temporadas pelo Sporting. O clube londrino investiu 63 milhões de euros (R$ 411,6 milhões) em valor fixo, além de 10 milhões de euros (R$ 65,3 milhões) em bônus. Ao longo da temporada 2024/25, Gyökeres marcou 54 gols em 52 partidas e conquistou tanto a liga quanto a copa nacional de Portugal.

