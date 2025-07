Endrick renova com EA Sports 2026 e segue como destaque

Endrick renova com EA Sports e será destaque do EA Sports FC 26 - (crédito: Foto: Divulgação)

A EA Sports confirmou nesta semana a renovação do contrato com o atacante Endrick, do Real Madrid, para as campanhas de divulgação do EA Sports FC 26, nova versão do principal game de futebol da franquia. Fã declarado do jogo, o jogador volta a ser um dos rostos da comunicação global, repetindo o feito de 2024, quando também participou do lançamento.

O jovem brasileiro já vinha sendo homenageado pela EA desde junho, quando sua comemoração característica – o gesto de estender o braço simulando um aperto de mão, acompanhado de uma piscadinha – foi adicionada ao EA Sports FC 25 na atualização de fim de temporada. Além disso, a celebração, que ficou conhecida ainda nos tempos de Palmeiras, permanecerá na nova edição.

Dessa maneira, com somente 19 anos e já integrado ao elenco do Real Madrid, Endrick comemora a renovação do vínculo com a gigante dos games, reafirmando sua conexão com o universo virtual que o acompanha desde a infância.

“É um sonho poder estar no jogo e agora fazer parte novamente da campanha global. Jogo EAFC desde pequeno, sempre gostei. É muito especial saber que minha comemoração está lá também, representa quem sou em campo”, afirmou o jogador.

Endrick celebra parceria nas redes sociais

Além disso, nas redes sociais, Endrick também celebrou o momento com a frase: “The Club is Yours. I’m ready to make my mark” (O clube é nosso. Estou pronto para deixar minha marca). Em português, antecipando sua presença na nova temporada do game, que será lanç ado mundialmente no dia 27 de setembro.

A parceria com a EA Sports reforça não somente sua imagem como ídolo em ascensão no futebol, mas também como representante da nova geração de jogadores que conectam o campo e o digital com naturalidade.

