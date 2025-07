Mbappé é o novo camisa 10 do Real Madrid

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta terça-feira (29) que Kylian Mbappé será o novo camisa 10 do time. O atacante francês herda o número que pertencia a Luka Modric, que deixou o clube rumo ao Milan após oito temporadas com a numeração. A nova camisa 10 do atacante francês chega às lojas oficiais nesta quarta-feira, e a expectativa aponta para uma grande procura.

Na última temporada, quando chegou ao Real, Mbappé havia escolhido a camisa 9 — número que já foi usado por grandes nomes como Cristiano Ronaldo em sua estreia, além de ídolos como Karim Benzema e Alfredo Di Stéfano.

Agora, Mbappé assume o número que também veste na seleção da França. Já Modric passará a usar a camisa 14 no time italiano.

???? ¡Nuestro nuevo ????! pic.twitter.com/AibllVHiM1 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 29, 2025

O clube espanhol também confirmou que os números de outros jogadores seguem os mesmos. Vini Jr continua com a 7, Rodrygo com a 11, Endrick com a 16 e Brahim Díaz com a 21.

