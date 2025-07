Esposa exibe registro de Daniel Alves acariciando sua barriga durante gravidez

Daniel Alves demonstra que será um pai presente depois do nascimento do seu filho. Isso porque a sua esposa, Joana Sanz, exibiu um registro em suas redes sociais em que expõe um momento reservado do casal. Na publicação, a amada mostra o ex-lateral-direito acariciando sua barriga com beijos durante a gravidez.

A influenciadora e Daniel Alves aguardam a chegada do primeiro filho do casal. Joana postou a foto em preto e branco e indicou que eles vivem um momento mágico e repleto de afeto com a adição de um emoji de coração. Eles se conheceram em 2015 e, depois de dois anos de relacionamento, oficializaram a união em uma cerimônia discreta em Ibiza, na Espanha. Após a condenação de Daniel Alves, o casal chegou a se divorciar por um período, mas decidiu se reconciliar na sequência. Inclusive, a reaproximação provocou desavenças na família.

Um ano atrás, Joana fez uma publicação ao lado de Daniel Alves, já em liberdade provisória. Em um dos registros, Daniel Alves aparecia sozinho e sorridente enquanto preparava uma comida. A modelo também publicou no story imagens abraçada ao brasileiro. Além disso, a modelo mandou recado aos que desaprovam a relação.

“Ele veio até Mallorca para cozinhar. Somos felizes. Quem se incomoda, é só não olhar”, disparou a companheira do brasileiro.

Daniel Alves acumula conquistas na Justiça

O brasileiro foi condenado a quatro anos e seis meses de cadeia pelo estupro de uma mulher em uma boate de Barcelona. Porém, ele deixou a prisão em março, após pagar 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) de fiança. O ex-jogador aguarda o julgamento de seu recurso em liberdade.

Daniel Alves obteve nova vitória judicial em junho, que, aliás, o fez recuperar 628 mil euros (cerca de R$ 4 milhões). Em decisão favorável ao ex-lateral da Seleção, o Tribunal de Justiça da Catalunha, na Espanha, invalidou a alegação de inadimplência no pagamento de pensão alimentícia — denunciadas por sua ex-mulher, Dinorah Santana.

O processo refere-se à pensão dos filhos Daniel Filho e Victória Alves — frutos da relação do casal encerrada em 2011. Segundo informações do jornal espanhol “Marca”, a Justiça concluiu que o ex-atleta cumpriu integralmente o acordo firmado em 2012, invalidando, portanto, a alegação de inadimplência. A sentença ainda obriga Dinorah a arcar com os custos do processo movido contra o ex-marido.

