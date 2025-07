Leonardo Jardim revela planejamento para contar com Matheus Henrique no Cruzeiro - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O volante Matheus Henrique voltou a atuar pelo Cruzeiro na partida contra o Ceará após se recuperar de uma lesão. No entanto, ele ainda não está pronto para reassumir a titularidade da equipe. Apesar disso, o técnico Leonardo Jardim revelou que o jogador vai ter um planejamento de treinos e jogos para poder ter mais minutagem em campo no próximo mês.

“Vamos tentar gerir com algumas entradas, treinos e a partir de agosto, penso que vai haver mais espaço de jogos, mais tempo para treinar, que vai ser importante para ele”, afirmou o técnico.

O jogador ficou quase três meses afastado dos gramados. Ele passou por cirurgia por causa de uma lesão no menisco lateral do joelho direito, após se lesionar na partida de volta contra o Mushuc Runa, pela Copa Sul-Americana, no início de maio. No confronto contra o Ceará, voltou a ser relacionado e entrou no segundo tempo.

Dessa forma, Leonardo Jardim afirmou a importância do jogador para a equipe, mas lamentou não ter conseguido recuperá-lo durante a pausa para o Mundial.

“O Matheus Henrique é um jogador importante para nós. Com certeza, com essa maratona de jogos a três dias, não tem muito tempo de treinar. Hoje ele entrou, mas não no ritmo que ele vale. Mas temos que gerir dessa forma. Aos poucos, alguns minutos. Pena que, na parada do campeonato, não tive como trabalhar com ele por ele estar se recuperando”, lamentou.

Vale ressaltar, portanto, que enquanto Matheus Henrique estava fora, o técnico vem atuando com Lucas Romero, Lucas Silva e Christian no meio-campo.