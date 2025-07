Lucas inicia transição física e dá novo passo em recuperação no São Paulo

O São Paulo atualizou nesta terça-feira (29/7) a situação do meia-atacante Lucas Moura, que iniciou a fase de transição física após um longo período afastado dos gramados por conta de dores persistentes no joelho direito. A movimentação marca um avanço importante no processo de recuperação do camisa 7, que está fora de ação desde o dia 6 de maio.

De acordo com o clube, Lucas iniciou a transição após passar por atividades específicas conduzidas pela fisioterapia. Ele seguirá em tratamento e readaptação física, pelo menos até o dia 6 de agosto, quando completa três meses sem atuar. Ainda não há uma previsão oficial para o retorno aos jogos.

Em 18 de julho, o jogador passou por um procedimento no joelho com foco no alívio dos sintomas e na otimização do retorno esportivo. O São Paulo optou por não realizar cirurgia, apostando em um tratamento conservador que envolveu reabilitação e manejo clínico da dor.

Lucas e a grave lesão vivida no São Paulo

A lesão teve origem ainda no primeiro semestre. No dia 10 de março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, Lucas chocou-se com o gramado e sofreu o trauma. A contusão, apesar de não classificada como grave, foi considerada complexa pelos médicos e pelo próprio atleta, que chegou a compará-la a “uma batida de carro”.

Desde então, Lucas tentou dois retornos aos gramados, ambos frustrados. Atuou por 25 minutos contra o Fortaleza, no dia 2 de maio, e por mais 29 minutos diante do Alianza Lima, em 6 de maio. No entanto, as dores persistentes o impediram de ter sequência.

A expectativa da comissão técnica é de que Lucas possa ser reintegrado ao elenco nas próximas semanas, dependendo da resposta à transição física. No momento, o foco do clube é garantir que o jogador esteja 100% antes de qualquer tentativa de retorno definitivo.

