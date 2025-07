Flamengo pode ter dois ‘reforços’ para jogo da Copa do Brasil

Alex Sandro em treino com o grupo do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo pode ter dois reforços para enfrentar o Atlético-MG, na quinta-feira (31), às 21h30, no Maracanã, pela partida de ida das oitavas da Copa do Brasil. Os laterais Alex Sandro e Ayrton Lucas já treinam com o grupo, e a tendência é que a presença na lista dos relacionados dependa apenas da decisão da comissão técnica de Filipe Luís.

Alex Sandro teve uma lesão na coxa esquerda na partida contra o São Paulo, no dia 12 de julho. No mesmo jogo, Ayrton Lucas sofreu um corte profundo na perna esquerda após uma pancada. Os dois passaram por tratamento, se recuperaram e já treinam com o grupo desde o início desta semana.

Para a lateral esquerda, o Flamengo teve apenas Viña à disposição nos últimos jogos. O treinador chegou a improvisar o zagueiro Léo Pereira contra o Santos. Na direita, com a saída de Wesley, Varela se tornou a única opção.

Além deles, a nova contratação para a temporada, Emerson Royal, também já está regularizado e pode fazer sua estreia contra o Atlético. Ele, aliás, já treina com o o grupo e foi apresentado na tarde desta terça-feira, no Ninho do Urubu.

Por fim, o Rubro-negro busca a sexta taça da competição. Afinal, o clube já venceu a Copa do Brasil em 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. Aliás, no ano passado, o título ocorreu justamente contra o Atlético, na Arena MRV.

