City anuncia retorno do goleiro James Trafford

James Trafford está de volta ao Manchester City. Dois anos após ser vendido ao Burnley, o goleiro inglês de 22 anos assinou contrato por cinco temporadas, até junho de 2030, e foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (29). A transferência girou em torno de 31,2 milhões de euros (R$ 200 milhões), valor bem superior aos 17,5 milhões de euros pagos pelo Burnley em 2022.

LEIA MAIS: Jogador do City vive dia de soldado antes de se reapresentar para a pré-temporada

Formado nas categorias de base do City, Trafford retorna em um momento de destaque na carreira. Além disso, na última temporada, foi um dos pilares do acesso do Burnley à Premier League, com números impressionantes. Foram apenas 16 gols sofridos em 45 partidas e 29 jogos sem ser vazado, incluindo uma sequência histórica de 12 partidas seguidas com o gol intacto.

Dessa maneira, o goleiro celebrou a oportunidade de retornar ao clube onde começou a carreira.

“Voltar é algo muito especial para mim e para a minha família. Sempre sonhei em retornar. O City é minha casa, um lugar com pessoas incríveis e um ambiente único para jogar futebol”, afirmou.

“Estou muito animado por trabalhar com o Pep Guardiola e com um grupo de jogadores de altíssimo nível. Dessa forma, quero seguir evoluindo e sei que esse é o melhor lugar para isso. Ou seja, mal posso esperar para entrar em campo diante da torcida e dar o meu máximo pelo clube”, completou Trafford.

Por fim, a disputa pela titularidade promete ser intensa, com Ederson e Ortega ainda no elenco. No entanto, o brasileiro está no radar do Galatasaray, de acordo com informações da imprensa internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.