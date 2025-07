Fluminense receberá por venda de Alexsander ao Galo

Vai pingar no Fluminense! Com a venda do volante Alexsander do Al-Ahli (SAU) ao Atlético-MG, o Tricolor carioca receberá uma porcentagem por ser clube formador do atleta. Como ficou nas Laranjeiras de 2014 a 2024, ou seja, dos 10 aos 20 anos de idade, o Fluminense terá direito a 3,5% da transferência.

Segundo “O Dia”, em publicação desta terça-feira (29/7), os valores são de cerca de 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 42,48 milhões no câmbio atual). Assim, algo próximo a R$ 1,4 milhão irá para o Flu através do mecanismo de solidariedade da Fifa.

O valor poderia ser maior para o Flu. Afinal, a equipe vendeu Alexsander ao Al-Ahli, em agosto de 2024, por 9 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões à época), além de 15% de mais-valia. Como a venda do time saudita foi inferior aos valores pagos quando de sua contratação, a porcentagem cai por terra, já que dizia respeito somente a um possível lucro do Al-Ahli, o que não ocorreu.

Após se destacar no futsal, Alexsander migrou para Xerém e tornou-se um dos expoentes da “Geração dos Sonhos”. Tal geração conquistou o título do Brasileirão Sub-17 em 2020. Além da inédita conquista nacional, participou do bicampeonato carioca de 2021 e 2022. A ascensão rendeu ao volante diversas convocações para seleções brasileiras de base. Pelo Brasil, foi titular na conquista do título invicto do Sul-Americano Sub-20 em 2023.

