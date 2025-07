Thomas Muller define futuro e vai jogar na MLS

Último jogo oficial de Muller ocorreu no início de julho, numa derrota para o PSG por 2 a 0, nas quartas do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Alex Grimm/Getty Images)

Thomas Muller está com o futuro definido. Após encerrar sua longa trajetória no Bayern de Munique, o atacante alemão vai jogar na América do Norte. De acordo com a imprensa alemã, ele acertou com o Vancouver Whitecaps, do Canadá, e assinou contrato válido até 2028, segundo a imprensa alemã.

Aos 35 anos, Muller deixou claro que ainda não pensa em aposentadoria. Recusou pendurar as chuteiras e optou por encarar um novo desafio na MLS, competição que vem atraindo cada vez mais estrelas internacionais. O Vancouver, que briga na parte de cima da tabela na Conferência Oeste, levou a melhor sobre o Los Angeles FC na disputa pelo jogador.

Dessa forma, será a primeira vez que Thomas Muller defenderá outro clube que não seja o Bayern. Foram mais de 15 anos vestindo a camisa bávara (2009 a 2025) em uma das trajetórias mais vitoriosas do futebol europeu.

O último jogo oficial dele aconteceu no início de julho, numa derrota para o PSG por 2 a 0, pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

