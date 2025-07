Estrela Vermelha goleia e vai à terceira fase da Champions

Cinco times conseguiram, nesta terça-feira, 27/7, vagas para a terceira fase da Champions. Foram eles: Estrela Vermelha (Sérvia), Dínamo de Kiev (Ucrânia e mandando jogos na Polônia), FC Copenhagen (Dinamarca), Kairat (Casaquistão) e Slovan Bratislava (Eslováquia).

No principal jogo do dia na Liga dos Campeões, o Estrela Vermelha, em casa, confirmou o favoritismo e venceu o Lincoln Red, de Gibraltar, por 5 a 1. Na ida, o time sérvio venceu por 1 a 0.

Aliás,o Estrela conta com três brasileiros. E dois deles mandaram bem. O atacante Bruno Duarte — ex-Portuguesa-SP e Guimarães, e que fez o gol no jogo de ida — deixou o dele mais uma vez. Já o goleiro Matheus defendeu um pênalti. O terceiro brasileiro é Rodrigão. O zagueiro, ex-Atlético-MG e Zenit, começou como titular e fez bom jogo.

Como foi a vitória do Estrela Vermelha

O Estrela foi logo abrindo frente com dois gols antes dos 15 minutos, com Katai e Ivani?, em assistência de Katai. Bruno Duarte ampliou aos 37, em nova assistência de Katai. Mas ainda no primeiro tempo, o angolano Mingo ampliou.

No segundo tempo, aos sete minutos, De Barr, de fora da área, descontou para o Lincoln Red. E não diminuiu ainda mais por causa do goleiro brasileiro Matheus (ex-Braga-POR). Afinal, arqueiro defendeu um pênalti. Pouco depois, Arnautovic (ex-Inter de Milão) fez sua estreia. Contudo, fezum jogo apagado e perdeu um gol feito. Mas o Estrela, muito superior, ampliou com N’Diaye.

Próxima fase da Champions e premiação

Além dos cinco jogos desta terça, outros dez confrontos serão realizados na quarta-feira (30). Dessa forma, os 15 times que avançarem se juntam a outros cinco que entram diretamente nesta fase: Nice (França), Feyenoord (Holanda), Benfica (Portugal), Club Brugge (Bélgica) e Fenerbahçe (Turquia).

Todos os clubes que participam da terceira fase recebem uma premiação de 550 mil euros (R$ 3,5 milhões). Inclusive, vale citar que o sorteio já definiu dois jogos: Nice x Benfica e Feyenoord x Brugge.

Jogos da 2ª fase eliminatória da Champions

Terça-feira (29/7)

(Em negrito os classificados)

Kairat Almaty (CAZ) 3×0 KuPS (FIN) – Na ida, Kups 1 a 0

Drita (KOS) 0x1 Copenhagen (DEN) – Na ida, Copenhague 2 a 0

Dynamo Kiev (UCR) 3×0 Spartans (MLT) – Na ida, Dínamo 3 a 0

Estrela Vermelha (SRB) 5×1 Lincoln Red Imps (GIB) – Na ida, Estrela 1 a 0

Zrinjski Mostar (BIH) 2×2 Slovan Bratislava (SVK) – Na ida, Slovan 4 a 0

Quarta-feira (30/7)

13h – Qarabag (AZE) x Shelbourne (IRL) – Na ida, Qarabag 3 a 0

14h – Malmö (SWE) x RFS (LAT) – Na ida, Malmö 4 a 1

14h30- FCSB (ROU) x Shkendija (MKD) – Na ida, Skendia 1 a 0

14h30 – Ludogorets (BUL) x Rijeka (CRO) – Na ida, 0 a 0

14h55 – Ferencváros (HUN) x Noah (ARM) – Na ida, Ferencvaros 2 a 1

15h – Maccabi Tel Aviv (ISR) x Pafos (CYP) – Na ida, 1 a 1

15h – Panathinaikos (GRE) x Rangers (SCO) – Na ida, Ragngers 1 a 0

15h30 – Breidablik (ISL) x Lech Pozna? (POL) – Na ida, Lech 7 a 1

15h45- FC Salzburg (AUT) x Brann (NOR) – Na ida RB Salzburg 4 a 1

16h – Servette (SUI) x Viktoria Plze? (CZE) – Na ida, Servette 1 a 0

