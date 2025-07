SBT e Globo prometem disputa por direitos de transmissão da Libertadores

A Globo e o SBT prometem travar disputa pelo direito de transmissão da Libertadores no ciclo de quatro anos entre 2027 e 2030. A emissora da família Abravanel sinalizou à Conmebol que fará uma proposta. Isso porque a sua pretensão é retomar a possibilidade de exibir o torneio continental como já ocorreu entre 2020 e 2022. As negociações devem ter início no último trimestre do ano e a expectativa é de que haja uma definição nos primeiros meses do ano que vem. Inclusive, também incluem a permissão de exibir as partidas das edições de 2027 a 2030 da Sul-Americana.

A Record ainda analisa se participará das tratativas que serão conduzidas pela agência FC Diez Media. O objetivo do grupo de comunicação da família Marinho é seguir com os direitos de transmissão da Libertadores. A Globo tem a permissão para transmitir os jogos da competição na TV aberta desde 2023. Portanto, realizará uma oferta para estender o contrato com a Conmebol e ter o aval de exibir as partidas das edições entre 2027 e 2030 do torneio continental.

Plano do SBT é aumentar programação com futebol

De acordo com a coluna “F5”, da “Folha de São Paulo”, o SBT não se mostra satisfeito com a tentativa em recuperar os direitos de transmissão da Libertadores de 2027. Assim, o seu planejamento será também de iniciar tratativas para tentar estender a permissão para exibir os jogos da Sul-Americana. Afinal, o campeonato possibilita números expressivos de audiência, especialmente em atrações que não passam aos domingos. Por sinal, embates de grandes clubes como Corinthians e Vasco atraem um público maior.

A contratação do jornalista Tiago Leifert como narrador ajudou a emissora da família Abravanel a alcançar um lucro publicitário com a venda de cotas comerciais envolvendo os jogos da Libertadores. O profissional tem o respaldo da empresa e avaliação positiva no mercado publicitário, apesar de ser alvo de condenações de parte da audiência. Especialmente pela forma mais cadenciada de sua narração, com mais conversas.

Os acordos do SBT que envolvem o futebol expiram em 2027, quando encerra o seu atual vínculo com a Liga dos Campeões da Uefa. A transmissão, aliás, é possível por um acerto da emissora com a Warner. O desejo do canal da família Abravanel é que o futebol esteja mais presente na grade de programação. Contudo, a ausência de eventos à disposição interfere no planejamento.

As últimas negociações do direito de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 até contaram com a participação do SBT. Entretanto, a Record venceu a concorrência.

