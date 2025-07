Corinthians vai receber 1,2 milhão por atacante que não atuou no time profissional

Em campo, o atacante Gabriel Strefezza nunca defendeu o Corinthians de forma profissional. No entanto, vai render uma boa quantia aos cofres do clube: cerca de R$ 1,2 milhão pela sua transferência da Itália para a Grécia.

Aos 28 anos, Gabriel está deixando o modesto Como para defender o gigante Olympiacos, da Grécia. A negociação foi fechada em 8 milhões de euros, o equivalente a R$ 51,4 milhões na cotação atual. Como clube formador, o Corinthians tem direito a uma porcentagem, conforme determina a legislação da Fifa.

Na base do Timão, Strefezza atuou ao lado de nomes como Guilherme Arana, Malcom e Maycon, entre outros, mas nunca chegou a jogar pelo time profissional. Com cidadania europeia, o atacante seguiu carreira no Velho Continente, passando por Juve Stabia, Cremonese, Lecce e Como, todos da Itália.

Criado pela Fifa há 25 anos, o mecanismo de solidariedade garante compensação financeira aos clubes formadores em transferências internacionais. O valor corresponde a 5% da negociação.

Na última temporada pelo Como, Gabriel disputou 37 partidas, marcou seis gols e deu quatro assistências, totalizando 10 participações diretas em gols. Sob o comando de Fàbregas, a equipe fez uma campanha destacada na Série A italiana, terminando em décimo lugar, com 49 pontos e 13 vitórias.

