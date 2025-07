Mitrovic desperta interesse de clubes da Premier League

Aleksandar Mitrovic pode estar a caminho de um retorno ao futebol inglês. Aos 30 anos, o atacante sérvio, que deixou a Premier League em agosto de 2023 para jogar no Al-Hilal, voltou a chamar a atenção de clubes da Inglaterra após uma passagem marcante na Arábia Saudita. Segundo informações do site ‘CaughtOffside’, equipes como Manchester United, Newcastle e Tottenham estão de olho no jogador.

Apesar do interesse, a negociação não será simples. O Al-Hilal não pretende liberá-lo facilmente e estipulou um valor mínimo de cerca de 30 milhões de euros (R$ 192 milhões) para abrir conversa. Além disso, trata-se de um valor bem abaixo dos mais de 52 milhões de euros pagos pelo clube saudita para contratá-lo.

Desde que chegou ao Al-Hilal, Mitrovic tem 68 gols e 15 assistências em 79 partidas oficiais.

Mitrovic já conhece bem a Premier League e tem uma relação especial com o Newcastle, onde atuou antes de se transferir para a Arábia Saudita. Dessa maneira, com as portas abertas para um possível retorno, resta saber se ele voltará a vestir a camisa dos Magpies ou se aceitará um novo desafio em outro gigante inglês.

