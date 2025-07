Flamengo planeja apresentação de Samuel Lino e Carrascal à torcida no Maracanã

Assim como ocorreu com o lateral-direito Emerson Royal e o meia Saúl, o Flamengo se prepara para apresentar o atacante Samuel Lino e o meia Jorge Carrascal, nesta quinta-feira (31), no Maracanã, contra o Atlético, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Contratação mais cara da história do Flamengo, Samuel Lino desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde de hoje, para fazer exames médicos e assinar contrato. O Rubro-Negro, afinal, comprou o jogador do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros (R$ 143 milhões).

Do outro lado, Jorge Carrascal deve desembarcar no Rio de Janeiro nesta quarta-feira. Ele precisará passar pelo mesmo processo antes de ocorrer oficialização como quarto reforço da janela. O Rubro-Negro vai pagar 12 milhões de euros fixos (aproximadamente R$ 77,1 milhões) ao Dínamo Moscou pela contratação do atleta.

Caso todas as etapas sejam concluídas a tempo, Carrascal se juntará a Samuel Lino na apresentação no Maracanã nesta quinta-feira. Por fim, as apresentações formais no Ninho do Urubu devem ocorrer somente na próxima semana.

