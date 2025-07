Diretor do Flamengo, José Boto destaca dificuldade em contratar Emerson Royal

Antes da apresentação de Emerson Royal no Ninho do Urubu como reforço do Flamengo, o diretor de futebol, José Boto, detalhou como foi o processo da contratação do lateral junto ao Milan, da Itália. O português destacou que acordo depois para acontecer do fuso horário entre os países.

“Não foi uma contratação fácil, nós dois sabemos. Isso é um pouco mais difícil do que jogar Football Manager. Existem três partes: a parte do jogador, a parte do Flamengo e depois o outro clube. Havia cinco horas de diferença no horário em que estava o Emerson, e umas doze de onde estava o Milan, em Singapura. Nos tiraram umas horas de sono, mas conseguimos”, celebrou Boto.

Emerson Royal, aliás, estava encaminhado para reforçar o Besiktas (TUR), inclusive, já tinha passagens compradas para realizar exames médicos no clube turco. No entanto, após contatos de José Boto e do técnico Filipe Luís, o jogador de 26 anos mudou e ideia e topou voltar ao Brasil.

O lateral de 26 anos será importante para o elenco de Filipe Luís, já que Wesley, titular da posição, foi vendido para Roma por 25 milhões de euros. Dessa forma, Royal vai disputar posição com o uruguaio Varela.

