Por mais minutos, Echeverri pode se transferir para a Itália

De acordo com informação do diário espanhol As, o meio-campista argentino Claudio Echeverri, do Manchester City, pode estar de mudança dentro do futebol europeu. Ao menos, no que depender das pretensões da Roma.

Segundo o referido veículo, a avaliação do técnico romanista, Gianfranco Gasperini, é de que o plantel precisa de um nome com características de armação as quais Echeverri apresenta. Além disso, outro ponto que poderia seduzir o atleta de 19 anos de idade a aceitar uma possível proposta dos italianos seria a de ter mais espaço do que conta, na atualidade, sob a batuta de Pep Guardiola.

Desde que foi integrado ao elenco inglês, proveniente do River Plate, em janeiro deste ano, foram somente três partidas, com um gol marcado. O último deles ocorreu na fase de grupos do Mundial de Clubes, em 22 de junho, quando o City atropelou o Al Ain por 6 a 0.

Caso a Roma consiga traduzir seu interesse em negociação, seria a terceira vinda de um latino-americano para o elenco apenas na atual janela. Antes, os italianos confirmaram as contratações do goleiro colombiano Devis Vásquez, que tinha direitos ligados ao Milan, e o lateral-direito Wesley, adquirido junto ao Flamengo.

Entretanto, apesar do interesse, o nome de Claudio Echeverri não é visto, necessariamente, como o plano principal da Roma no mercado. Isso porque, considerando a teórica menor necessidade de adaptação, o mais cotado dos romanistas para o posto é o português Fábio Silva. O meio-campista de 23 anos também atua na Inglaterra, mas pelo Wolverhampton.

