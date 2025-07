Flamengo anuncia a contratação de Samuel Lino

O Flamengo anunciou na noite desta terça-feira (29) a contratação de Samuel Lino. O atacante brasileiro, ex-Atlético de Madrid (Espanha), é o terceiro reforço rubro-negro nesta janela e assinou até dezembro de 2029. A negociação gira em torno de 24 milhões de euros. Desse valor, 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) fixos e mais 2 milhões de euros (R$ 13 milhões) em bônus por metas. Esta, portanto, será a contratação mais cara da história do clube. Ele vestirá a camisa 16.

Samuel Lino desembarcou no Rio de Janeiro nesta terça-feira (29) e realizou exames médicos antes de assinar contrato com o Flamengo. Na semana passada, o meia Saúl Ñíguez e o lateral-direito Emerson Royal foram anunciados. A negociação com o meia Jorge Carrascal também já está fechada. O colombiano, aliás, chega ao Brasil na quarta-feira.

Nascido em Santo André-SP, Lino iniciou nas categorias de base do São Bernardo em 2016, estreou no time principal no ano seguinte. Em seguida, ele foi ao Flamengo para atuar na equipe sub-20. Em 2018, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Rubro-Negro e retornou no meio do ano para o São Bernardo.

Seu primeiro clube na Europa foi o Gil Vicente, de Portugal, onde se destacou na temporada 2021/22 marcando 12 gols. Com boas atuações pelo time português, Samuel Lino foi para Atlético de Madrid em 2022, e logo emprestado ao Valência, também da Espanha. De volta ao time madrilenho, foi eleito o melhor jogador da equipe espanhola na temporada 2023/24. Além de atuar como ponta-esquerda, o atleta também pode desempenhar o papel de ala.

Foco na Seleção Brasileira

Outros clubes europeus tinham interesse em Samuel Lino, como Napoli (Itália) e o Sporting (Portugal). No entanto, o Rubro-Negro apresentou uma proposta com o pagamento de um montante à vista e o restante em outras duas parcelas em janeiro e julho de 2026.

Por fim, apesar de preferir ficar na Europa, Samuel Lino acredita que retornar ao Flamengo (teve uma passagem pela base e foi campeão da Copinha 2018) pode ser interessante para entrar no radar do técnico da seleção, Carlo Ancelotti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.