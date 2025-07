Maurício vê Palmeiras em ‘caminho positivo’ para Dérbi na Copa da Brasil

O Palmeiras entra em campo na noite desta quarta-feira (30) para encarar o Corinthians, na Neo Química Arena, no clássico válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão chega para o Dérbi em um bom momento na temporada, após conquistar três vitórias consecutivas no Brasileirão.

O meia Maurício, que vem conquistando espaço e ganhando destaque no time, avaliou que a equipe está em um momento positivo. Além dos resultados, o jogador também enfatizou as boas atuações que o Palmeiras conseguiu executar nos últimos jogos. Mesmo com o clássico fora de casa, Maurício confia que o Alviverde pode repetir uma boa atuação.

“A gente vê esse momento de uma maneira muito positiva, não só pelas vitórias consecutivas que tivemos, mas também pelas atuações, com posse de bola, com pressão alta. Isso nos dá muita confiança para os próximos objetivos, agora que temos uma decisão pela frente contra o Corinthians na Copa do Brasil. Encaramos como um duelo muito difícil, mas que temos totais condições de ir lá e fazer um excelente jogo”, ressaltou.

O jogador também destacou o tamanho do confronto que a equipe tem pela frente. Maurício afirmou que as boas atuações recentes dão confiança para que o time possa ter tranquilidade para fazer um bom jogo na casa do rival.

“Sabemos que é um clássico não só do nosso estado, mas também do Brasil. Todo mundo para pra assistir um jogo como esse, é um jogo muito difícil, mas nós estamos nos dedicando bastante. Tivemos grandes jogos também que nos deram essa confiança e essa tranquilidade de saber que estamos em um caminho positivo para fazer um grande jogo, uma grande decisão”, pontuou.

Grande momento

Com dez gols na temporada, Maurício vem se consolidando dentro do time de Abel Ferreira. O jogador, que marcou dois gols e deu uma assistência nos últimos três jogos, recordou a lesão que teve no começo do ano e também valorizou o momento.

“Estou muito feliz por esse momento, um ano muito especial para mim. Tive um problema no começo do ano com a lesão no ombro, mas consegui recuperar 100%, consegui me dedicar ao máximo para poder voltar e dar conta do recado, assim como nossa equipe também”, concluiu.

