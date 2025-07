Cruzeiro x CRB: escalações, arbitragem e onde assistir

Apesar da derrota na última rodada, para o Ceará, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, a temporada do Cruzeiro já é surpreendente. Afinal, nem o mais otimista dos cruzeirenses esperava um desempenho da equipe que a levaria ao topo do torneio nacional. Para confirmar a boa fase, a Raposa recebe o CRB, nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir

O duelo entre Cruzeiro e CRB, pela Copa do Brasil, será transmitido com exclusividade pela Amazon Prime Video.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa deve ter alterações em seu time principal visando o duelo contra o CRB. Isso porque o técnico Leonardo Jardim já avisou que precisará promover mudanças no grupo principal, diante do nível de desgaste físico de seus atletas.

“Não vamos fazer uma alteração de 10 ou 11 jogadores, mas vamos fazer uma rotação com alguns atletas que jogaram hoje e outros que não jogaram”, completou.

Por exemplo, diante do Ceará, na última rodada do Campeonato Brasileiro, William e Christian ficaram fora até mesmo do banco de reservas. Ambos apresentavam alto desgaste físico. Outros nomes possíveis são Cássio, Fabrício Bruno e Lucas Romero. O trio ficou fora de apenas cinco jogos da Raposa em toda a temporada.

Como chega o CRB

O técnico Eduardo Barroca está confiante em fazer uma grande partida. Afinal, ele deve mandar seu elenco principal para o jogo, mesmo tendo um compromisso importante na próxima rodada do Brasileirão da Série B.

Assim, mesmo com o jogo contra a Chapecoense, em Chapecó, no domingo (3), às 16h (de Brasília), a tendência é que o time que goleou o Novorizontino seja repetido.

No entanto, o treinador terá um desfalque que será duramente sentido. O zagueiro Weverton, revelado pelo próprio Cruzeiro, se recupera de lesão na coxa esquerda e ficará fora.

CRUZEIRO X CRB

Oitavas de final da Copa do Brasil-2025 – ida

Data e horário: quarta-feira, 30/07/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Eduardo, Christian e Matheus Pereira; Gabigol e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Douglas Baggio e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

