Corinthians x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Uma rivalidade histórica entra em campo nesta quarta-feira (30/7), prometendo uma verdadeira batalha por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, Corinthians e Palmeiras se enfrentam às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas da competição. O Timão chega nesta fase após despachar o Novorizontino na fase anterior, enquanto o Verdão eliminou o Ceará na terceira fase do torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

Como chega o Corinthians

O Corinthians avançou às oitavas de final da Copa do Brasil com autoridade, superando o Novorizontino com duas vitórias por 1 a 0. Agora, encara seu maior rival para tentar alcançar as quartas de final da competição. Para isso, o Alvinegro se apega no fator casa, já que o Palmeiras não vence na Neo Química Arena desde 2022. Além disso, o clube do Parque São Jorge tenta repetir o feito do começo do ano, quando conquistou o Campeonato Paulista em cima do rival.

O Timão preservou forças no último final de semana e reservou o que tem de melhor à disposição visando o dérbi. Aliás, o técnico Dorival Júnior trabalha para ter os principais jogadores contra o arquirrival e, portanto, nomes como Yuri Alberto, Memphis e Garro estão confirmados e devem ser titulares desde a final do Paulistão. Assim, os únicos desfalques da equipe no momento são Hugo e Maycon, que estão entregues ao DM.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras também fez uma campanha segura na terceira fase da competição. Contra o Ceará, venceu fora de casa por 1 a 0 no Castelão e encaminhou a classificação. No jogo de volta, no Allianz Parque, o time paulista confirmou a superioridade e goleou por 3 a 0, avançando com um placar agregado de 4 a 0. Agora, tenta apagar o fantasma do Estadual e desta vez eliminar o rival, pela Copa do Brasil.

CORINTHIANS X PALMEIRAS

Ida das Oitavas de final da Copa do Brasil

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e hora: 30/7/2025, às 21h30(de Brasília)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Martínez, Raniele, Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Lucas Evangelista, Moreno e Maurício; Sosa (Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

