Braithwaite brilha, Grêmio vence o Fortaleza e encerra jejum no Brasileirão

O Grêmio encerrou um jejum incômodo no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 1, com dois gols de Braithwaite, e encerrou um jejum de três jogos sem vencer na competição. Além disso, o clube gaúcho conquistou a primeira vitória no Brasileirão após a pausa para o Mundial e também quebrou uma sequência de cinco tropeços seguidos em todas as competições.

Com o resultado, o Tricolor respira na tabela e sobe para a 14ª posição, com 20 pontos, abrindo cinco pontos da zona de rebaixamento. Já o Leão vê a sua reação pausada e permanece na área do descenso, na 18ª colocação, com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Fluminense, no Maracanã, no sábado (02). Já o Fortaleza também joga fora de casa, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo (03), às 16h.

Dois pênaltis em cinco minutos

O jogo começou estudado, com as equipes analisando os espaços. Antes que alguma oportunidade surgisse, o Grêmio chegou e teve a grande chance para abrir o marcador. Cristian Oliveira recebeu na frente e foi atropelado pelo goleiro Magrão. Pênalti, que Braithwaite bateu forte no meio e abriu o marcador. Cinco minutos depois, Alysson recebeu nas costas do zagueiro e, mais uma vez, o goleiro saiu mal e cometeu a falta dentro da área. Mais um pênalti, que o dinamarquês bateu no cantinho e fez o segundo.

Depois do baque inicial, o Fortaleza se reencontrou na partida e não demorou para descontar. Breno Lopes recebeu na esquerda, fez boa jogada e cruzou na área. Herrera subiu e mandou na trave, mas o rebote sobrou para Deyverson, na pequena área, que não desperdiçou. O Leão conseguiu igualar o jogo, mas não conseguiu chegar com perigo em busca de um empate.

Grêmio segura resultado e volta a vencer

A segunda etapa começou como terminou a primeira. O Fortaleza conseguia ficar com a bola, travando novas oportunidades do Grêmio, mas não criava oportunidades e não conseguia se aproximar de um empate.

A primeira chance clara apareceu apenas aos 30 minutos. Deyverson recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou fraco para defesa de Volpi. No rebote, a defesa tricolor não conseguiu afastar, a bola ficou com Lucca Prior, que chutou para fora. Nos minutos finais os goleiros brilharam. Gaston Ávila cobrou falta da intermediária e Volpi voou para evitar o empate. Na sequência, Edenílson aproveitou contra-ataque e chutou para a defesa de Magrão.

GRÊMIO 2 x 1 FORTALEZA

Jogo atrasado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 28/07/2025, às 2030h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Braithwaite, 11’/1ºT (1-0); Braithwaite, 16’/1ºT (2-0); Deyverson, 23’/1ºT (2-1)

GRÊMIO Tiago Volpi; Gustavo Martins (Camilo, 8’/2ºT), Kannemann, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Riquelme (Pavón, 20’/2ºT); Alysson (Edenílson, 36’/2ºT), Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

FORTALEZA Vinícius Silvestre; Mancuso (Emmanuel Martínez, 39’/2ºT), Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa, 16’/2ºT); Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior (Yago Pikachu, 30’/2ºT); Herrera (Lucero, 16’/2ºT), Deyverson (Bareiro, 39’/2ºT) e Breno Lopes. Técnico: Renato Paiva

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto (RJ) e Marcia Bezerra Lopes (RO)

VAR: Charly Wendy Straub (SC)

Cartões Amarelos: Alysson, Cristian Oliveira e Marlon (GFPA); Magrão, Bruno Pacheco, Breno Lopes, Deyverson, Lucca Prior e Marinho (FEC)

