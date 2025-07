Davide celebra primeira vitória em casa, mas mantém pés no chão

O Botafogo venceu pela primeira vez em casa sob o comando de Davide Ancelotti. Afinal, o Glorioso superou o Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e abriu vantagem por uma vaga nas quartas. Apesar da alegria pela primeira vitória no Niltão, o treinador italiano manteve os pés no chão.

“É um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo respeito. É uma equipe perigosa, organizada. O jogo poderia acabar 2 a 1 ou tudo aberto. É um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Desejo de ganhar em casa eu tinha, sendo sincero. Muito contente não só pela vitória, mas porque temos um caminho que seguimos”, disse.

Nos dois jogos anteriores no Nilton Santos, Davide Ancelotti ficou com o gosto amargo do empate diante do Vitória e Corinthians. Contudo, sentiu o sabor da primeira vitória em casa contra o Bragantino. Agora, o Alvinegro tem mais um compromisso diante da própria torcida, contra o Cruzeiro, domingo (3), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. E terá um reforço: o volante Danilo.

“Vou contar com ele no domingo. Está treinando, está bem. Começou os treinos nessa semana, então tem que ser progressivo. Mas é um jogador que vai ser muito importante para a equipe, de muito nível. Está bem, só precisa de tempo, minutos, para chegar ao máximo nível fisicamente”, afirmou.

