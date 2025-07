Bahia x Retrô: onde assistir, escalações e arbitragem

O confronto entre Bahia e Retrô promete agitar o futebol nordestino. Afinal, o Esquadrão de Aço recebe o Azulão de Camaragibe, nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O time baiano chega embalado por uma grande fase na temporada, enquanto os pernambucanos buscam escrever mais um capítulo de Davi contra Golias.

O Bahia chegou nas oitavas de final após eliminar o Paysandu — com facilidade (5 a 0 no agregado). Já o Retrô, por sua vez, eliminou o Atlético-GO e o Fortaleza, times que figuram entre as duas primeiras divisões nacionais. A classificação contra o Leão do Pici, aliás, serve de motivação para encarar mais um gigante do futebol nordestino. O confronto, inclusive, será inédito na Copa do Brasil.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Vídeo.

Como chega o Bahia

O Bahia vive grande fase na temporada e chega embalado. Contudo, o técnico Rogério Ceni deve modificar a equipe visando o confronto contra o Sport, pelo Brasileirão. Portanto, o treinador deve realizar mudanças em todos os setores. Ramos Mingo, Gilberto e Cauly devem retornar ao time, mas nomes como Caio Alexandre, Jean Lucas, Erick Pulga e Lucho Rodríguez devem ser poupados. Assim, Acevedo, Michel Araújo e Kayky surgem como possibilidades.

Como chega o Retrô

O Retrô quer escrever mais um capítulo de Davi contra Golias no futebol nordestino. Para enfrentar o Bahia, o time pernambucano deve ter mudanças. Portanto, o meia Radsley, que estava lesionado e viajou e deve formar o meio-campo com Fabinho e Richard, ocupando o lugar de Rodolfo. Já na frente, Felipe Ferreira deve completar o trio de ataque ao lado de Mike e do veterano Vagner Love.

BAHIA x RETRÔ

Copa do Brasil – Jogo de ida das oitavas de final

Data e hora: 30/07/2025, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Michel Araújo) e Cauly; Ademir, Erick Pulga (Kayky) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni

RETRÔ: Fabián Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco, Fabinho, Douglas e Mike; Rodolfo e Vagner Love. Técnico: Itamar Schülle

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (SP)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (SP)

