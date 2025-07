Marlon enaltece vitória para dar confiança ao Grêmio no Brasileirão

O Grêmio conseguiu aliviar a pressão e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 1 e encerrou uma sequência de três partidas sem vencer no torneio, cinco se somarmos todas as competições.

O resultado traz confiança para o time tricolor para a sequência da temporada. Essa é a avaliação do lateral-esquerdo Marlon. O jogador pontuou que as coisas são mais emotivas no Grêmio e que é necessário manter o trabalho para conseguir reencontrar a confiança.

“Muito importante, sabemos que futebol é confiança. Quando tu, nos momentos ruins, sabe suportar e continua trabalhando, uma hora as coisas acontecem. Eu costumo dizer que nem toda fase boa é para sempre e nem toda fase ruim também. Então a gente procura perseverar sempre, trabalhar. A gente sabe que as coisas no Grêmio sempre são um pouco mais emotivas”, afirmou em entrevista ao canal Premiere.

Para o Marlon, o resultado desta terça foi um pequeno passo para uma melhora do Grêmio na temporada. O jogador não esconde que o time ainda precisa resolver várias coisas dentro de campo. Além disso, o lateral também comentou sobre a dificuldade do confronto e da sequência da tabela.

“Hoje foi um passinho, temos que ter os pés no chão. Muita coisa para melhorar. A gente sabe que é um campeonato muito longo. É difícil jogar contra o Fortaleza, que é uma equipe que roda muito, então os jogadores estavam frescos para o jogo. Essa vitória é boa para dar confiança. A gente tem um jogo dificílimo contra o Fluminense. A gente tem que ir lá para o Rio de Janeiro buscar a vitória, subir mais um degrauzinho e conseguir mais pontos”, ressaltou.

