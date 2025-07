Mano destaca queda de pressão que atrapalhava o jogo do Grêmio

O Grêmio conseguiu se reencontrar com as vitórias no Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Fortaleza por 2 a 1 e conseguiu se reencontrar com o resultado positivo após três rodadas e cinco partidas em toda a temporada.

O treinador Mano Menezes enalteceu que a vitória é fundamental para que o Grêmio conseguisse dar um passo a frente nas partidas. O técnico citou que o resultado diminui a pressão dentro do time, que estava afetando o desempenho em outros jogos.

“A gente pode fazer tudo no futebol, mas as vitórias são fundamentais para dar um passo à frente, para diminuir a pressão, aquela que atrapalha o jogo. Então a vitória traz essa diminuição de pressão, diminui a pressão para o jogo seguinte, que é um jogo fora de casa. Então, passar por esse momento, fazendo o resultado como fizemos hoje, era fundamental”, destacou.

Para Mano, o resultado passou pelo bom começo de jogo da equipe na partida. O Grêmio conseguiu, em 15 minutos, marcar dois gols com Braithwaite. O treinador explicou que fez uma mudança na movimentação no ataque, com alterações entre os jogadores que ocupam o setor ofensivo do time.

“Penso que a nossa vitória passou pelo nosso ótimo início de jogo. Estabelecemos uma ideia um pouquinho diferente, em termos de movimentação, dos jogos anteriores. Colocamos o Cristian Oliveira por fora, trouxe o Alysson, para se juntar com o Braithwaite, ele e Riquelme, se aproximando, pois a gente estava sofrendo com essa falta de aproximação. Já havia feito isso em treinamento, mas achei que não tinha ficado bom”, comentou.

