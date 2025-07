Davide Ancelotti avisa: Danilo fará a estreia contra o Cruzeiro

O técnico Davide Ancelotti disse que o volante Danilo, principal contratação do Botafogo nesta janela, fará sua estreia contra o Cruzeiro. O duelo pelo Brasileirão será neste domingo, no Nilton Santos. A declaração rolou na noite desta terça-feira, na coletiva após a vitória por 2 a 0 do Glorioso diante do Bragantino, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

“Vou contar com Danilo no domingo. Está treinando, está bem. Começou os treinos nesta semana. Então, tem que ser progressivo. Mas é um jogador que vai ser muito importante para a equipe, de muito nível. Está bem, só precisa de tempo para chegar ao máximo nível fisicamente”, disse Davide.

O jogo com o Cruzeiro vale pela 18ª rodada do Brasileirão e será um duelo entre times que estão muito dentro da briga pelo título. A Raposa é vice-líder, com 34 pontos. O Botafogo está em sexto, com 26, porém com dois jogos a menos. Caso vença a Raposa, estará à frente do rival mineiro em pontos perdidos. A liderança é do Flamengo, com 36 pontos.

Contra o Bragantino, o Fogão venceu por 2 a 0, gols de Montero e Barboza. Assim, abriu vantagem para a volta, que será em Bragança Paulista. Afinal, pode até perder por um gol que avança às quartas. Neste duelo, Newton e Marlon Freitas foram os dois volantes, e a tendência é que Newton perca a posição para Danilo.

