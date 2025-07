Marta, MVP na goleada do Brasil: ‘Estou feliz em ajudar’

Marta faz um gol e dá uma assistÇencia na goleada do Brasil sobre o Uruguai - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Marta fez um gol de pênalti e deu uma bela assistência para o primeiro dos dois gols de Amanda Gutierres na goleada por 5 a 1 sobre o Uruguai, nesta terça-feira, 19/7, pela semifinal da Copa América Feminina. Saiu de campo com o prêmio de melhor jogadora (MVP) e ajudou a Seleção a chegar em mais uma final da competição (das nove edições, venceu oito e foi vice quando a Argentina ganhou em 2007).

“Estou feliz em conseguir jogar e ajudar a equipe. Não é fácil dar piques na altitude de Quito, mas na hora a gente não pensa. Depois, eu falava com as meninas: ‘Calma, que eu ainda estou me recuperando'”, contou Marta.

Sobre o seu bom jogo, Marta analisou:

“Tive a felicidade de converter o pênalti. A gente sabia que as equatorianas seguravam o jogo. Mas o Brasil fez um bom jogo. Sofremos alguns riscos que poderiam ter dificultado um pouquinho, mas a goleira Cláudia e as meninas ali atrás conseguiram arrumar a casa!”, disse Marta, que fez seu primeiro gol na competição.

Marta e a homenagem a Yaya

A Rainha também falou sobre sua comemoração, fechando um dos olhos. Disse que homenageou Yayá, que no jogo contra a Colômbia levou uma bolada no olho.

“Antes do jogo, a Yayá pediu pra mim que, se eu fizesse um gol, fizesse uma comemoração para ela.”

