O que mudou em Corinthians e Palmeiras desde a final do Paulistão

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras ganhará mais um capítulo decisivo nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Contudo, as duas equipes já viveram uma decisão neste ano, quando decidiram o Campeonato Paulista. Mas o que mudou nos dois times desde aquela final?

Corinthians: da euforia ao turbilhão político

Em março, o Corinthians conquistava o título estadual sobre o rival alviverde, alimentando esperanças de uma temporada de reconstrução e afirmação. No entanto, o que se seguiu foi um período conturbado, com queda de rendimento, crise institucional e incertezas no comando do clube.

Celebrando o fim da seca de título há quatro meses atrás. Augusto Melo, hoje, enfrenta um processo de impeachment, enquanto Osmar Stabile, então vice, ocupa interinamente a presidência em meio a um cenário político caótico nos bastidores do Parque São Jorge.

Em campo, o time também passou por mudanças. Ramón e Emiliano Díaz, técnicos da conquista estadual, deram lugar a Dorival Júnior, que tenta estabilizar a equipe em meio a um desempenho irregular no Campeonato Brasileiro e eliminação precoce na Copa Sul-Americana.

A boa notícia para o torcedor corintiano é o retorno do trio ofensivo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay, que atuará junto pela primeira vez desde a final do Paulistão. A única alteração em relação ao time campeão estadual será a entrada de Raniele no lugar de Carrillo.

O provável time tem: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Bidon e Garro; Romero, Memphis e Yuri Alberto.

Palmeiras: renovado e em ascensão

Se o Corinthians chega cercado por incertezas, o Palmeiras vive uma fase mais sólida e competitiva. Após a perda do Paulistão, o time de Abel Ferreira seguiu firme nas outras frentes: classificou-se às oitavas da Libertadores com a melhor campanha geral, ocupa o terceiro lugar no Brasileirão e chegou até as quartas de final do Mundial de Clubes.

No entanto, o Verdão também terá mudanças importantes em relação à equipe que disputou a final do estadual. Seis jogadores daquela decisão não estarão à disposição, seja por venda, como Estêvão e Ríos, ou por lesões, como Murilo e Felipe Anderson.

Entre os reforços estão Gustavo Gómez, que não atuou no Paulistão por lesão, e Mauricio, que se tornou peça fundamental no meio-campo.

A provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa (ou Luighi) e Vitor Roque.

Desde a final estadual, o Palmeiras já superou o Corinthians no primeiro turno do Brasileirão, com vitória por 2 a 0, no Allianz Parque. Agora, o desafio é reverter o revés do torneio anterior e dar o primeiro passo rumo às quartas da Copa do Brasil.

Expectativas elevadas para mais um dérbi

O clássico desta quarta-feira promete grande tensão e alto nível competitivo. O Corinthians aposta na força de seu estádio e no retorno de seus principais nomes ofensivos para renascer na temporada. Por outro lado, o Palmeiras, embalado por uma campanha sólida e com um elenco renovado, quer mostrar que a eliminação estadual ficou no passado.

