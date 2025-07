Supostas traições simultâneas causam indignação à alta cúpula do Inter, ironias e reações de esposas

Na última terça-feira (29), o portal Leo Dias publicou uma denúncia ligada diretamente aos bastidores do Internacional — às vésperas das oitavas de final da Copa do Brasil. A reportagem revelou que quatro jogadores do elenco colorado teriam se envolvido e traído simultaneamente suas respectivas esposas com a filha de uma figura relevante do clube. Apesar de nenhum posicionamento oficial, o Inter ironizou o tema em suas redes sociais.

A revelação surgiu a partir de fontes próximas à alta cúpula do clube e rapidamente se espalhou nas redes sociais. De acordo com a reportagem, o dirigente envolvido ficou indignado com a exposição pública da situação e o caso repercutiu em diferentes núcleos internamente. Bem como os dos atletas, o nome do membro da gestão está mantido sob sigilo, mas o portal reforçou que se trata de alguém com influência na estrutura administrativa do Colorado.

O Colorado aproveitou a repercussão da polêmica para ironizar o tema nas redes sociais. Ainda que de forma indireta e sem qualquer menção, o clube fez alusão a detalhes revelados pela moça em uma publicação que viralizou para além da bolha gaúcha.

Contatos com jogadores do Inter

A mulher revelou à reportagem de Léo Dias que as interações começaram de maneiras sutis, entre curtidas e modo temporário do Instagram. Uma estratégia normal nesses tipos de contatos, de acordo com ela. O papo evoluiu até que um dos atletas marcou um encontro com a moça no dia 10 de julho, em um posto de gasolina da Zona Sul de Porto Alegre.

Para além das conversas, a mulher ainda revelou detalhes do encontro — como a sensação de nervosismo e o carro usado pelo atleta. O veículo, uma Amarok V6, serviu de ironia posteriormente para o Colorado nas redes sociais.

“Beijo, mão, conversa quente, clima pesado. Ele me elogiava, dizia que eu era gostosa, que queria saber o que eu queria que ele fizesse comigo. Mas dava pra sentir: ele não era só meu. Esse cara é safado. Fica puxando papo com várias, trocando mensagem com outras mulheres, torcedoras”, contou.

O relato da jovem não indicou para uma relação pontual, visto que um deles chegou a dizer que a chamaria novamente. Em contrapartida, os jogadores não conseguiam esconder o temor de um possível vazamento do caso.

“Se a mulher dele desconfia de algo, ele se borra todo. Nega até o fim, se faz de vítima. Depois ainda age como se nada tivesse acontecido. Como se quem tivesse mentindo fosse você”, completou.

Inter responde com deboche

Como mencionado, o Colorado reagiu de forma irônica à polêmica e manifestou-se sem citar diretamente o contexto, apenas como forma de convocação aos torcedores. A publicação pede para que “outros três amigos” também comparecem ao Beira-Rio nesta quarta-feira (30), para o duelo diante do Fluminense, e faz outras referências à forma de deslocamento.

“A semana do amigo acabou, mas ???????? já sabem, né!? Amanhã, ???????????????????? ???????? ????????????????????????????! Seja de ônibus, van ou Amarok, chama mais três amigos e vem pro Beira-Rio!”, escreveu o clube.

A semana do amigo acabou, mas ???????? já sabem, né!? ???????????? Amanhã, ???????????????????? ???????? ????????????????????????????! Seja de ônibus, van ou Amarok, chama mais três amigos e vem pro Beira-Rio! ????????? ????? Acesse https://t.co/2IknVogU5h e venha apoiar o Clube do Povo! ???? — Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 29, 2025

Repercussão nas redes sociais

A publicação também viralizou rapidamente e gerou milhares de comentários. Parte da torcida encarou a resposta com bom humor, até com tom de leveza, enquanto outros pediram esclarecimentos mais diretos. Não há, porém, qualquer indicativo de manifestação oficial por parte do clube relacionado à polêmica.

Vale frisar que embora a reportagem tenha apontado para existência de traições, ela não incluiu provas documentais ou registros que identificassem os envolvidos. O portal apenas ressaltou o impacto do caso nos bastidores e a conexão com a filha de uma pessoa com cargo relevante na estrutura do Internacional.

Esposas reagem à publicação

Embora nenhuma identidade tenha sido revelada, internautas logo levantaram suspeitas pelas reações de algumas esposas do elenco colorado. Camila Souza, por exemplo, criticou a postura do clube nos comentários do post. “Errou feio na postagem ADM!… Nem tudo vale pela resenha, hein?”, escreveu a esposa do zagueiro Vitão.

Barbara Barletta, que aparece concordando com Camila, é casada com o ponta Wesley: “Com isso não se brinca”, disse.

Apesar de não mencionarem nomes nem se referirem diretamente à denúncia, as publicações sugeriram descontentamento com a forma como o clube lidou com o assunto. As mensagens ganharam força entre seguidores e aumentaram ainda mais a curiosidade sobre o desfecho da situação.

Convocação dos colorados

O clube aproveitou o gancho da repercussão justamente para convocar seus torcedores ao Beira-Rio na noite desta quarta-feira (30). Internacional e Fluminense se enfrentam a partir das 21h30 em busca de vantagem às quartas de final da Copa do Brasil, enquanto a decisão está marcada para o dia 06 de agosto no Maracanã.

Entende-se, assim, que a atitude do clube reforçou a estratégia de blindar o elenco às vésperas de uma partida decisiva. A repercussão, no entanto, segue ativa e deve permanecer em pauta enquanto o clube não se posicionar oficialmente de maneira mais direta.