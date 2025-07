Fluminense ganha concorrência na disputa pela contratação de Lucas Ribeiro

Lucas Ribeiro é um dos destaques do Mamelodi Sundowns, da África do Sul - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Fluminense iniciou conversas para tentar contratar Lucas Ribeiro, destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, o clube carioca ganhou um concorrente do Qatar, que também formalizou uma proposta pelo meio-campista. A favor do Tricolor, pesa o desejo do atleta de atuar no futebol brasileiro, algo que pode ser benéfico na disputa salarial.

Dessa forma, o jogador, no momento, tem dois empresários. Um deles é mais atuante no Brasil, enquanto outro fica no continente africano. A informação é do portal “ge”.

Além de Lucas Ribeiro, o Fluminense negocia com os atacantes Vitinho e Hinestroza. O primeiro está livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq, Arábia Saudita, enquanto o segundo defende as cores do Atlético Nacional, da Colômbia. Quem também está no radar tricolor é o atacante colombiano Santi Moreno, do Portland Timbers.

Nascido no Maranhão, Lucas Ribeiro atua fora do Brasil desde 2017. No exterior, ele passou pelo Valenciennes, da França, pelo Excelsion Virton, Charleiroi, RWD Molenbeek, RE Mouscron, Waasland-Beveren e Sportkring Beveren, todos da Bélgica.

Desde 2023, ele está no Mamelodi e, na temporada atual, esteve em campo em 50 jogos, com 21 gols e deu 13 assistências. No Brasil, defendeu apenas as cores de clubes do Maranhão (Moto Club e Pinheiro), porém ambos na base.

