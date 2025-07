Neymar será observado por comissão da Seleção no duelo contra o Juventude

O confronto entre Santos e Juventude, marcado para a próxima segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis, terá um atrativo especial além dos três pontos em disputa pela Série B. Afinal, a comissão técnica da Seleção Brasileira estará presente para acompanhar o embate e principalmente Neymar. O craque do Peixe será avaliado em campo às vésperas da última convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Segundo informações confirmadas pela diretoria santista, membros da equipe comandada por Carlo Ancelotti estarão no estádio para observar o camisa 10, que vive seu melhor momento desde o retorno ao clube que o revelou para o futebol mundial.

Depois de um período de inatividade devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, Neymar engato uma sequência importante. Afinal, são quatro jogos consecutivos completando os 90 minutos, algo que não acontecia desde seus tempos no Paris Saint-Germain.

O retorno à forma física e técnica reacendeu o interesse da Seleção Brasileira, que prepara sua última convocação de caráter competitivo antes do Mundial. Afinal, o Brasil enfrentará o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, cinco dias depois, fora de casa, encerrando sua campanha nas Eliminatórias.

Aliás, antes mesmo da atual evolução de Neymar, Ancelotti já havia declarado que contava com o jogador para o ciclo até a Copa do Mundo de 2026.

“No caso específico do Neymar, contamos com ele. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem para a Copa do Mundo. Eu falei com ele”, afirmou o treinador italiano em sua primeira convocação oficial.

Neymar pode voltar a Seleção após quase dois anos

Neymar não entra em campo com a camisa da Seleção há quase dois anos. Afinal, a última vez foi em 17 de outubro de 2023, quando deixou o gramado lesionado diante do Uruguai, em Montevidéu.

O atacante voltou ao país nesta temporada para recuperar ritmo de jogo e se reaproximar da Seleção. Depois de uma passagem discreta pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o craque optou por retornar ao Santos com um único objetivo: estar pronto para a Copa de 2026.

Ainda em 2025, Ancelotti terá outras duas oportunidades para convocar atletas em Datas Fifa nos meses de outubro e novembro, mas a lista de setembro é considerada decisiva. Isso porque serão os últimos jogos de cunho competitivo, por ainda se tratar das Eliminatórias para a Copa.

