São Paulo amplia busca por lateral-direito e muda perfil por reforço

O São Paulo segue enfrentando dificuldades para reforçar seu elenco na janela de transferências. A prioridade da diretoria é a contratação de um lateral-direito, mas até o momento nenhuma negociação avançou. Diante da escassez de opções no setor e das limitações financeiras, o clube decidiu ampliar o perfil de atletas avaliados no mercado.

Atualmente, o técnico Hernán Crespo conta apenas com Cédric, titular, e com o jovem Maik, de 20 anos, que ainda não estreou pelo time profissional. A escassez levou a diretoria a traçar novos perfis e alinhar possibilidades com a comissão técnica para tentar encontrar um nome viável no mercado. Mesmo que o clube só consiga viabilizar contratações por empréstimo ou entre jogadores livres.

Antes, o clube buscava um lateral com características defensivas e capacidade de atuar também como zagueiro. Agora, o cenário mudou. Crespo e sua comissão passaram a considerar a contratação de um lateral mais ofensivo, mesmo sem a versatilidade exigida anteriormente.

Com isso, o São Paulo abriu o leque de opções, e não descarta a chegada de um jogador mais agudo, que possa contribuir ofensivamente e atuar exclusivamente na lateral. Internamente, há o entendimento de que o elenco atual possui peças suficientes para suprir carências na defesa, mesmo sem um lateral polivalente.

Busca é tratada com urgência

Em entrevista coletiva após o empate com o Juventude no último domingo, Crespo deixou clara a urgência da situação e revelou que, sem reforços, terá que improvisar novamente:

“Neste momento, ou inventamos um na posição, ou esperamos que o Maik esteja bem. Talvez no próximo jogo, se o Maik estiver bem, possa jogar. Vamos ver. Sinceramente, vocês sabem, o elenco não tem laterais-direitos. Ou inventamos algo, como fizemos com Bobadilla por 10 minutos contra o Juventude, ou não temos”, afirmou o treinador.

O clube continua mapeando possibilidades e ouvindo propostas, mas até agora nenhuma tratativa chegou a um estágio avançado. Com o calendário apertado e a exigência por resultados, a chegada de um reforço para o setor é tratada com caráter emergencial nos bastidores do Morumbis.

