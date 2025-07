Patrick de Paula, ex-Botafogo, é o novo reforço do Estoril, de Portugal

Patrick chegou com o status de contratação mais cara da história do Botafogo até aquele momento, mas não conseguiu se firmar. Ele perdeu esse posto depois da chegada de Danilo, do Nottingham Forest, e na ocasião custou 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 33 milhões (na cotação da época).

No ano seguinte, o jogador sofreu grave lesão que o afastou dos gramados por uma temporada. Em 2024, atuou com a camisa do Criciúma, por empréstimo, e no retorno, neste ano, chegou a entrar mais em campo sob o comando de Renato Paiva. Com a saída do português, voltou a perder espaço.

