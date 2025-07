Presidente da CBF, Samir Xaud é alvo de ação da Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Caixa Preta, que investiga um suposto esquema de compra de votos durante as eleições municipais de 2024 em Roraima. Entre os alvos da ação estão o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, a deputada federal Helena Lima (MDB-RR) e o empresário Renildo Lima, marido da parlamentar. A CBF emitiu uma nota sobre o caso (leia abaixo).

Agentes da Polícia Federal cumpriram dez mandados de busca e apreensão em Boa Vista, capital de Roraima, e no Rio de Janeiro. A Justiça, inclusive, também determinou o bloqueio de até R$ 10 milhões em bens dos investigados.

Dinheiro na cueca

As investigações, inclusive, tiveram início após a prisão em flagrante de Renildo Lima, em setembro do ano passado. Na ocasião, ele foi detido com cerca de R$ 500 mil em espécie, parte do valor escondido na cueca, segundo a PF.

A Polícia Federal, assim, suspeita que os investigados usariam o dinheiro apreendido para aliciar eleitores durante a campanha municipal. Assim, a Polícia Federal aponta indícios de que o esquema teria envolvimento direto de agentes políticos e financeiros com influência local e nacional.

Quem são os investigados

Samir Xaud assumiu a presidência da CBF em maio deste ano. Samir Xaud, médico de formação e natural de Boa Vista, é filho de Zeca Xaud, que comanda a Federação Roraimense de Futebol desde a década de 1970. Antes de assumir a presidência da CBF, ele disputou uma vaga de deputado federal pelo MDB, porém não se elegeu.

Os eleitores de Roraima elegeram Helena Lima deputada federal em 2022, com pouco mais de 15 mil votos. Ela ainda é empresária do setor de transporte terrestre e aéreo em Roraima. Em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral, informou patrimônio superior a R$ 11 milhões. A defesa dos investigados não se pronunciou sobre o assunto.

Leia a nota da CBF na íntegra A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que recebeu agentes da Polícia Federal em sua sede entre 6h24 e 6h52 desta quarta-feira, num desdobramento de investigação determinada pela Justiça Eleitoral de Roraima.

É importante ressaltar que a operação não tem qualquer relação com a CBF ou futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações.

A CBF esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma informação oficial sobre o objeto da investigação. Nenhum equipamento ou material, porém, foi levado pelos agentes. O Presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

