Após tropeços recentes no Dérbi, Abel tenta retomar ‘controle’ do clássico

Desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, Abel Ferreira se habituou a disputar clássicos contra o Corinthians e construiu um retrospecto amplamente positivo no Dérbi. Em 18 confrontos, são oito vitórias, sete empates e apenas três derrotas, com 57,4% de aproveitamento.

Uma marca que poderia ser ainda mais expressiva se não fosse a passagem de Ramón Díaz pelo clube alvinegro.

O argentino, hoje no comando do Olímpia (PAR), foi o único técnico a equilibrar de forma consistente o duelo com o português. Foram cinco embates entre eles, com dois triunfos de Abel no Brasileirão (ambos por 2 a 0 em 2024 e 2025), um empate na fase de grupos do Campeonato Paulista, uma vitória de Ramón na ida da final e novo empate na volta, que garantiu ao Corinthians o título estadual e frustrou o inédito tetracampeonato alviverde.

Abel x Dorival mais uma vez

Com a saída de Ramón em abril, o Dérbi desta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, marcará o primeiro duelo entre Abel e Dorival Júnior comandando o Timão. Será, porém, o quinto embate entre os treinadores somando passagens anteriores do técnico por Ceará, Flamengo e São Paulo.

O retrospecto é equilibrado. Abel venceu dois confrontos, incluindo uma expressiva goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo. Houve também um empate na época em que Dorival estava no Flamengo e uma vitória do treinador brasileiro, no primeiro encontro entre eles, quando comandava o Ceará.

Em 2023, Dorival também enfrentou o Palmeiras nas quartas da Copa do Brasil. Contudo, naquele confronto o técnico português estava suspenso e foi substituído pelo auxiliar João Martins. Aliás, o São Paulo venceu por 1 a 0 no jogo de ida, no Morumbi. Na volta, com Abel no banco, o Tricolor voltou a vencer, desta vez por 2 a 1 no Allianz.

Abel, que soma o trabalho mais longevo entre os clubes da Série A do Brasileirão, verá pela décima vez um novo treinador no comando do Corinthians em um clássico. A instabilidade no banco de reservas do rival contrasta com a continuidade e os resultados expressivos do português. Assim, ele busca abrir vantagem fora de casa para decidir no Allianz Parque a vaga nas quartas de final do torneio nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.,