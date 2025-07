Volpi revela meta do Grêmio para o resto do ano: ???Vencer e jogar bem???

O Grêmio soube aproveitar a oportunidade em evitar entrar na zona de rebaixamento ao ser superior em confronto direto. Afinal, conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, em duelo atrasado pela 14ª rodada do Brasileirão, na Arena, nesta terça-feira (29). Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho deu fim a uma fase de quatro jogos sem vencer no torneio.

O diferencial neste duelo foi a atuação convincente. Isso porque havia críticas com relação às frequentes performances negativas do time. Com isso, Tiago Volpi creditou o resultado positivo à melhora de rendimento do time. Por sinal, ele também ressaltou que o Grêmio se dedicará a aprimorar sua campanha no Brasileirão.

“Sabíamos que, nessa situação incômoda que a gente se encontrava hoje na tabela, era importantíssimo fazer os três pontos. Começamos muito bem, depois demos bobeira no gol deles, o que deixou o jogo com aquela sensação de emoção até o final”, disse Volpi

“Eu acho que sempre é importante ganhar e jogar bem. Lógico que no futebol a gente sempre vai exaltar os três pontos, nem sempre se pode vencer jogando bem, mas a nossa intenção é essa: ganhar jogando bem, com atuações consistentes e que faça o nosso torcedor sair do estádio feliz”, afirmou.

Concentração total no Brasileirão

De acordo com o arqueiro, a presença do torcedor na Arena também foi essencial.

“Falando em torcedor, quero agradecer pelo apoio que tiveram, porque não é fácil, com as eliminações recentes. Eles vieram hoje, estiveram presentes, nos apoiaram do começo ao fim. Então quero agradecer e dedicar essa vitória para toda a nossa torcida também”, finalizou Volpi.

Com a eliminação nos play-offs da Sul-Americana e a queda precoce na Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho só disputa o Brasileiro. A equipe volta a campo para enfrentar o Fluminense pela 18ª rodada do torneio, no Maracanã, no sábado (2).

