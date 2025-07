Flamengo avança em negociações para contratar Lucas Beltrán, da Fiorentina

O Flamengo segue bem intenso nesta janela de transferências. O Rubro-Negro, que já contratou quatro jogadores, está em negociações avançadas para fechar com o atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina, da Itália. A diretoria rubro-negro já se acertou com os italianos referente aos valores pela contratação do argentino de 24 anos. A informação é do jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista em mercado de transferência.

No momento, o Flamengo tenta convencer o atacante argentino a retornar ao futebol sul-americano. Revelado pelo River Plate, da Argentina, Lucas Beltrán se transferiu para o futebol europeu em agosto de 2023, quando foi contratado por 20 milhões de euros pela Fiorentina.

Lucas Beltrán, afinal, chegou ao River Plate ainda nas divisões de base. Na Argentina, atuou por empréstimo no Colón antes de ter sequência na equipe principal dos Millonarios. Entre 2022 e 2023, fez 27 gols e oito assistências em 61 jogos pelo River.

Em agosto de 2023, a Fiorentina investiu 12,6 milhões de euros na contratação do atacante argentino. Desde então, Lucas Beltrán marcou 16 gols e deu sete assistências em 98 partidas. Ele, aliás, foi titular em 63 oportunidades pela equipe italiana.

Flamengo na janela

No mercado, o Flamengo já oficializou três reforços na atual janela de transferências, que segue aberta até 2 de setembro: Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino. Além deles, Jorge Carrascal chega ao clube nesta quinta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato. Posteriormente, o Fla oficializará a contratação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.