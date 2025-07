Alan Rodríguez chega a Porto Alegre para fechar com o Internacional

O Internacional está próximo de confirmar o seu terceiro reforço da janela de transferências da metade da temporada. O meio-campista Alan Rodríguez desembarcou em Porto Alegre na noite de terça (29) e o anúncio oficial deve ser feito nesta quarta-feira (30).

O uruguaio realiza os primeiros contatos com seus futuros companheiros. Ele está hospedado com o elenco e comissão técnica na concentração para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, nesta quarta-feira (30). Alan ainda passará por exames médicos.

“Cheguei agora em Porto Alegre. Estou muito feliz, muito bem fisicamente e preparado para reforçar o clube. Estou muito ansioso”, disse Rodriguez.

Detalhes do acordo do Internacional por seu terceiro reforço

O Internacional pagou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21 milhões) ao Argentinos Juniors por 80% dos seus direitos econômicos. Com a chegada de Alan, o Colorado preenche uma lacuna no meio de campo após a venda de Rômulo no começo do ano e a contusão ligamentar grave no joelho direito de Fernando na reta final do primeiro semestre. Inclusive, ele é o segundo jogador para a posição que o Colorado contrata nesta janela. Anteriormente, o clube gaúcho fechou com Richard para a função de primeiro volante.

Rodriguez despertou o interesse do Inter pela sua capacidade de liderança, já que era o capitão do Argentinos Juniors. Além disso, outras das suas virtudes são a dedicação física, assim como competência para construção no meio-campo e qualidade técnica. Em sua passagem pela equipe argentina, o volante disputou 93 jogos, anotou oito gols e deu cinco assistências.

A última vez que ele entrou em campo pelo Argentinos Juniors foi na vitória por 3 a 0 sobre o Excursionistas, pela Copa Argentina, em 28 de maio. Na ocasião, Alan deu duas assistências. Ele atua preferencialmente como segundo volante, mas também já jogou mais avançado, aberto pela direita também no setor criativo. Por conta do compromisso contra o Fluminense pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30, nesta quarta-feira (30), a tendência é de que o uruguaio acompanhe o duelo nas tribunas do Beira-Rio.

