Jornal espanhol destaca Botafogo de Davide Ancelotti: ‘Rolo compressor’

O Botafogo conseguiu a vantagem sobre Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer por 2 a 0, no Nilton Santos. Diante disso, a mídia espanhola repercutiu a vitória alvinegra. O diário espanhol “As” afirmou que o treinador Davide Ancelloti fez com que o time alvinegro fosse um “rolo compressor” no jogo de ida da competição.

“O Botafogo teve sua melhor atuação desde que Davide Ancelotti assumiu o comando. Uma atuação completa do início ao fim para garantir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil . Uma vitória contundente sobre o Bragantino que poderia ter sido ainda mais confortável. O time carioca estava em sua melhor forma, atacando com ritmo acelerado e força descomunal”, destacou reportagem de Juan Lopesino.

“Os dois gols do Fogão surgiram de jogadas coletivas verticais, extremamente precisas e praticamente impossíveis de defender por um time do Bragantino que não conseguiu segurar o ritmo imposto pelos donos da casa. No segundo tempo, o Botafogo não perdeu a intensidade e criou diversas chances claras de gol. Cleiton, um goleiro fantástico, manteve a equipe unida e deu esperanças para o jogo de volta”, destacou.

Davide Ancelotti segue sem derrotas no Botafogo

O jornal, aliás, também enfatizou a invencibilidade de Davide Ancelotti no comando do Botafogo. No entanto, ressaltou que o time terá de manter o foco no Brasileirão.

“Ancelotti Jr. se redime após o empate do fim de semana contra o Corinthians e dá a primeira alegria de verdade à torcida, que lotou o estádio Nilton Santos com uma atmosfera sensacional. O time está perto de avançar para a próxima fase e agora precisa melhorar sua regularidade no Brasileirão”, finalizou.

Com a vantagem, o Alvinegro pode até perder por um gol de diferença que avança às quartas.

