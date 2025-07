Palmeiras aposta no retrospecto como visitante para encerrar jejum em Itaquera

O Palmeiras encara o Corinthians nesta quarta-feira (30), às 21h30, na Neo Química Arena, para o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil. O clássico marcará o nono Dérbi na casa do rival desde a chegada de Abel Ferreira e, mesmo sem vencer no local há quase três anos, o clube aposta no forte desempenho como visitante para abrir vantagem no mata-mata.

Desde que Abel assumiu o comando no fim de 2020, o Palmeiras enfrentou o Corinthians oito vezes na Arena. Contudo, soma duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. O último triunfo palmeirense no estádio aconteceu em agosto de 2022, quando Rony marcou o único gol da vitória por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o time também venceu no Paulistão de 2021.

No entanto, o duelo mais recente traz lembranças amargas. Afinal, em abril deste ano, o Palmeiras não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. Após perder por 1 a 0 no Allianz Parque, o empate sem gols na arena corintiana deu o título estadual ao arquirrival e impediu o inédito tetracampeonato paulista do Verdão sob comando de Abel Ferreira.

Visitante indigesto

Mesmo assim, o técnico português pode se apoiar em um retrospecto animador fora de casa na temporada. Em 19 jogos como visitante em 2025, o Palmeiras sofreu apenas uma derrota, venceu 15 vezes e empatou em três oportunidades. Os dados desconsideram os confrontos pelo Mundial de Clubes.

Segundo levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time alviverde é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro de 2025, com um aproveitamento de 85,71%. O Verdão, aliás, supera com folga o segundo colocado, Flamengo, que tem 61,90%.

Além disso, o Palmeiras teve 100% de aproveitamento como visitante na fase de grupos da Libertadores e venceu o Ceará fora de casa, no Castelão, na fase anterior da própria Copa do Brasil.

Ainda assim, a competição nacional tem sido um obstáculo para Abel Ferreira desde que assumiu o comando do clube. Depois de conquistar o título em 2020, o Palmeiras não passou das quartas de final em nenhuma das últimas quatro edições. O time foi eliminado duas vezes em clássicos paulistas, ambas contra o São Paulo. Agora tem a oportunidade de encarar o Corinthians pela primeira vez na história da Copa do Brasil.

