Jornal avalia saída de Samuel Lino do Atlético de Madrid para o Flamengo

O atacante Samuel Lino deixou o Atlético de Madrid e agora vai jogar no Flamengo. Diante disso, o jornal “Marca” não viu a saída do atleta como surpresa e destacou o saldo positivo da venda para o Rubro-Negro. O brasileiro foi o destaque do clube espanhol na temporada 2023/24, mas perdeu espaço em 2024/25.

“A venda do ponta não é surpresa. Ele continuará sua carreira no Flamengo após o clube brasileiro vencer a competição com o Napoli, outro time que o queria. O preço líquido de mais de 20 milhões de euros pelo qual foi vendido representa um ganho de capital significativo para o Metropolitano”, disse o jornal Marca.

Samuel Lino se tornou o reforço mais caro da história do Flamengo. O clube pagará 22 milhões de euros fixos (R$ 143 milhões) e dois milhões de euros em bônus (R$ 13 milhões). Além disso, o jogador ficará mais próximo do radar da Seleção.

Revelado pelo São Bernardo-SP, teve também passagem pela base do Flamengo. Apesar de pouco tempo em campo, ele fez parte do grupo que conquistou a Copinha de 2018. O atacante, afinal, fez a carreira no exterior, com passagens por Gil Vicente, de Portugal, e Valencia e Atlético de Madrid, da Espanha.

Samuel Lino chegou ao Atlético de Madrid em 2022. Ao todo, disputou 93 jogos, marcou 12 gols e deu 16 assistências. Na temporada 2023/24, foi o melhor jogador do time. Já em 2024/25, entrou na lista de transferências do clube espanhol, que desejava abrir espaço na vaga de estrangeiros.

