Com atuação de gala, Braithwaite se reafirma como peça decisiva no Grêmio

O Grêmio afastou parte da desconfiança que rondava pela possibilidade em voltar a se preocupar com o risco de brigar contra o rebaixamento. A equipe teve performance positiva e convincente. Portanto, deu resposta às críticas devido aos desempenhos recentes sem inspiração. O atacante Braithwaite assumiu novamente a responsabilidade e comandou a vitória sobre o Fortaleza na Arena, na terça-feira (29).

Isso porque o dinamarquês foi o autor dos dois gols do Imortal no confronto, em duas cobranças de pênaltis. Por sinal, penalidades à favor do Tricolor Gaúcho são sinônimos de gol, quando o camisa 22 é o cobrador. Segundo o “Sofascore”, em cinco oportunidades, ele ostenta 100% de aproveitamento. Mais especificamente no embate contra o Fortaleza, o atacante acertou os dois dribles que tentou, sofreu três faltas e venceu oito duelos. Inclusive, das cinco finalizações que acertou, três delas foram no gol.

Destaque absoluto do time no ano

Braithwaite também caminha para ser isoladamente o principal jogador do time nesya temporada. Afinal, ele alcançou os 15 gols em 30 jogos até o momento no ano. Ou seja, é dono de uma média de 0,5 gol por jogo. A propósito, é também o artilheiro da equipe em 2025. Ao balançar as redes duas vezes, o dinamarquês quebrou um jejum de pouco mais de um mês.

Até porque, a última vez que ele marcou foi no empate com o Corinthians pela 12ª rodada do Brasileirão, na Arena, no dia 12 de junho. Na comemoração do gol que abriu o placar, o camisa 22 foi próximo à arquibancada e pegou um chapéu e o utilizou na comemoração. Posteriormente, ele deu detalhes da celebração incomum.

“Quis dar um pouco de amor para a torcida. Faz um ano que estou aqui e achei que era um bom momento para isso. Estou muito contente”, disse o atacante.

A equipe volta a campo para enfrentar o Fluminense pela 18ª rodada do Brasileiro, no Maracanã, no sábado (2).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.