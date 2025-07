Roger ensaia retornos de Carbonero e Vitão ao time titular do Internacional

O técnico Roger Machado terá a possibilidade de utilizar no duelo contra o Fluminense, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (30), o mais próximo do que considera como o time ideal do Internacional. Assim, com o desfalque somente do volante Fernando, o comandante contará com os retornos do zagueiro Vitão, do atacante Carbonero e também de Valencia. O meio-campista Richard pela primeira vez foi incluído na lista de relacionados.

A tendência é de que Vitão e Carbonero retornem aos 11 iniciais. O defensor volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo no duelo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, ele deve entrar na vaga de Clayton Sampaio. Inclusive, o colombiano provavelmente entrará no lugar de Gustavo Prado pelo lado esquerdo de ataque. O camisa 7 recuperou a boa fase, mas foi opção no banco contra o Cruz-Maltino, pois reclamou de cansaço.

Além disso, o equatoriano Enner Valencia será outra alternativa que retorna aos relacionados depois de ter sido desfalque contra os cariocas. O atacante foi ausência por uma pancada que sofreu na perna esquerda. Com a adição também aos relacionados de Richard, o volante terá a possibilidade em realizar a sua estreia pelo Colorado no embate contra o Fluminense.

Neste cenário, o provável time titular para o confronto de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil entre o Colorado e o Tricolor carioca, nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, é: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique; Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Veja relacionados do Internacional para a Copa do Brasil

Goleiros: Anthoni, Rochet;

Laterais: Alan Benítez, Bernabei, Braian Aguirre;

Zagueiros: Clayton Sampaio, Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão;

Volantes: Bruno Henrique, Luis Otavio, Richard, Ronaldo, Thiago Maia;

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Gustavo Prado;

Atacantes: Borré, Carbonero, Valencia, Vitinho e Wesley.

