Organizada do Santos se reúne com diretoria e cobra Cleber Xavier e postura de Neymar

A Torcida Jovem, principal organizada do Santos, voltou a se posicionar publicamente diante do momento turbulento vivido pelo clube, envolvendo resultados dentro de campo e questões extracampo, como a recente polêmica com Neymar.

Nesta terça-feira (29/7), membros da organizada se reuniram com dirigentes do clube na Vila Belmiro para cobrar mudanças. O encontro contou com a presença do presidente Marcelo Teixeira, do vice-presidente Fernando Bonavides e do assessor especial da presidência, Júnior Bozzella, além de outros integrantes da diretoria. Até o momento, o Santos não divulgou uma nota oficial sobre a reunião.

No comunicado publicado após a conversa, a torcida foi contundente ao questionar o trabalho do técnico Cleber Xavier, que está no cargo há pouco mais de um mês.

“Respeitamos a pessoa de Cleber Xavier, entretanto, como treinador do Santos, é necessário muito mais do que os lampejos apresentados, ou uma eventual vitória segunda-feira. O Santos precisa de consistência técnica e de resultados, imediatamente!”, afirmou a organizada.

A nota também criticou a ausência de um planejamento sólido por parte do clube. Além disso, critica a insistência na permanência de um treinador que, na visão da torcida, ainda não mostrou serviço.

“Questionamos a falta de planejamento a longo prazo e insistência em apostar num treinador que, para nós, ainda não mostrou para que veio, nem mesmo com um mês exclusivo para treinamentos”, acrescentou.

Organizada do Santos volta a cobrar Neymar

A relação com Neymar também foi abordada. Principalmente após o craque se envolver em uma discussão com um torcedor após a derrota para o Internacional na Vila Belmiro. A organizada reafirmou apoio ao camisa 10, mas cobrou postura mais firme da diretoria em casos de desrespeito à instituição.

“Sobre a situação com Neymar, reafirmamos nosso apoio a ele e a todo o elenco. Embora mantenhamos nossa posição crítica às suas atitudes, pedindo que o clube seja rígido em casos de desrespeito à instituição por parte de qualquer funcionário e seja transparente.”

No fim do texto, a Torcida Jovem deixou claro que as cobranças não são motivadas por movimentações em redes sociais. Além disso, exigiu explicações sobre decisões recentes, como contratações consideradas desnecessárias e renovações de contrato questionáveis.

“Algumas contratações foram potencialmente desnecessárias, além de opções mal aproveitadas.”

