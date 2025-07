Montoro ganha destaque no Botafogo após Mundial; veja números

Álvaro Montoro mostrou novamente que pode ser importante para o Botafogo. Na última terça-feira (29), o jovem argentino, enfim, balançou as redes pelo Alvinegro na vitória sobre o Bragantino por 2 a 0, pelo jogo de idas oitavas de final da Copa do Brasil. Além disso, ele vem se firmando no elenco titular com o técnico Davide Ancelotti.

Principal nome da partida, Montoro marcou pela primeira vez com a camisa do Botafogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o jovem meia-atacante recebeu passe açucarado de Vitinho após bela troca de passes do time. Em seguida, ele finalizou com categoria da entrada da área, sem chances para o goleiro Cleiton. O gol só corou os bons rendimentos em campo.

Desde o final do Mundial de Clubes, o argentino de 18 anos disputou cinco jogos, sendo titular em todos eles. Além disso, segundo dados do “Sofascore”, o meia criou uma grande chance, deu 13 passes decisivos, deu sete finalizações, sendo quatro no alvo, e completou nove dribles.

Veja os números de Montoro

Álvaro Montoro (18 anos) pelo @Botafogo no período pós-Copa: ?? 5 jogos (5 titular)

?? 1 gol

???? 1 grande chance criada

???? 13 passes decisivos (!)

???? 7 finalizações (4 no gol!)

???? 9 dribles certos

???? 30 duelos ganhos (!)

???? 23 bolas recuperadas (!)

???? 12 desarmes

???? Nota… pic.twitter.com/unt9f67tsa — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) July 30, 2025

“Acho que o trabalho da equipe se reflete em campo, em tudo o que trabalhamos durante a semana, mas a equipe acrescenta algo: união, dedicação, dar o máximo em cada bola, camaradagem, ninguém leva as coisas a mal. E para mim, principalmente, como dizem na Argentina, os jogadores mais velhos enchem meu saco, mas eu tento ouvir, e é isso também que leva a equipe a vencer jogos e fazer grandes coisas”, disse Montoro, ao canal oficial do Botafogo.

Contratado às vésperas do Mundial de Clubes por 9 milhões de dólares, Montoro assinou com o Botafogo até dezembro de 2029.

Com o resultado na última terça-feira, o Botafogo pode até perder por um gol de diferença. Antes, o Alvinegro irá encarar o Cruzeiro, no domingo (3/8), novamente no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.