Presidente do Atlético mostra preocupação com árbitro de jogo contra o Flamengo: ‘Já errou muito’

“Claus é um grande árbitro Fifa, muito qualificado. Está entre os melhores do futebol brasileiro. Mesmo assim, não ficamos satisfeitos com a indicação dele para apitar o primeiro jogo da Copa do Brasil. Nos últimos jogos, ele já errou muito contra o nosso clube. Ficamos preocupados e insatisfeitos com a indicação”, disse.

Em 2025, Claus apitou um jogo do Atlético, na vitória do Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Brasileiro. Após o confronto, o presidente do Galo reclamou de uma falta que o juiz não marcou no início do lance do primeiro gol do time gaúcho. No entanto, para a Comissão de Arbitragem, a decisão do árbitro foi correta.

Vale lembrar, portanto, que o Atlético Mineiro chegou a soltar uma nota sobre a partida. O clube alegou que a equipe mineira deveria ter ficado com um jogador a mais, uma vez que o zagueiro Wagner Leonardo deveria ter recebido o segundo cartão amarelo após uma falta/carinho em Hulk, no início do segundo tempo.